Trafikte satırlı dehşet! Motokurye ölümden döndü

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İstanbul Fatih’te geçen cuma günü, köftecide kuryelik yapan Sefa Akyüz (23), 34 PPC 59 plakalı motosikletiyle malzeme teslim aldıktan sonra işyerine dönmek için yola koyuldu. Kurye trafik ışıklarına geldiği sırada duran iki aracın arasından geçmek istedi. Bunun için de 01 AIU 292 plakalı otomobilin sürücüsü Sedat Y.‘den yol istedi. Ancak sürücü, kuryeye küfür ve hakaretler ederek karşılık verdi. Aracından inen sürücü, acelesi olduğunu söyleyen gence yumruk attı. Kısa süre sonra aracının bagajını açan saldırgan sürücü, bu kez de eline satır alarak gence saldırdı. Diğer sürücünün araya girmesiyle canını zor kurtaran motosikletli genç, hızla kaçarak olay yerinden ayrıldı.

‘İŞİMDEN DE OLDUM’

Olayın ardından kuryeyi takip eden Sedat Y. gencin işyerine de gitti. Burada da gence küfür ve hakaretler savuran şahıs ardından kayıplara karıştı. Yaşananların ardından Sefa Akyüz, Emniyet’e giderek şikâyette bulundu. Akyüz, “Yeşil ışık yandığında ben çalıştığım yere giderken beni yolda sıkıştırdı. Dükkânıma kadar takip etti. Dükkânın önünde de bana tehditler ve küfürler savurmaya devam etti. Arkadaşın adı Sedat Y. Bu olaydan dolayı ben işimden oldum, çalışamıyorum. Motorum şu an kullanılamaz halde. Yaklaşık 10-15 bin TL masrafı var. Canımı zor kurtardım diyebilirim. Arkadaş, işyerimi arayarak işyeri sahibimi de tehdit etti. Onlara da aynı şekilde tehditler savurmuş” dedi.

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SALDIRGAN YAKALANDI

Şikâyet üzerine harekete geçen polis, saldırgan Sedat Y.’yi Fatih’teki evinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde olayda kullandığı satırı olayın heyecanı ile hatırlamadığı bir yere attığını söylediği öğrenildi.