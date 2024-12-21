Trafikte polis kurşunuyla can verdi... Ünlü mimarın trajik sonu

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TÜRK mimarlık tarihine önemli izler bırakan mimar ve işinsanı Turgut Toydemir’in trajik bir şekilde ölümü herkesi şoke etti. Toydemir, önceki gün 19.00 sıralarında Beykoz Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi’nde aracıyla seyir halindeyken kendisiyle aynı istikamette olan polis memuru Serdar Çiçek ile trafikte ‘yol verme’ yüzünden tartışma yaşadı.

ART ARDA ATEŞ AÇTI

O sırada mesai saati dışında ve sivil olan polis memuru Çiçek, Toydemir’in aracını durdurmak istedi. Mimarın aracını durdurmaması üzerine öfkelenen polis memuru, tabancasını çıkarıp araca art arda ateş açtı. Kurşunlardan biri Toydemir’e isabet etti.

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HASTANEDE VEFAT ETTİ

Ağır yaralanan mimarın aracı, refüje çıkarak durdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Toydemir, ilk müdahalenin ardından önce özel bir hastaneye, sonra da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilip ameliyata alındı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Toydemir, dün sabah saatlerinde, doktorların tüm çabalarına karşın hayatını kaybetti.

CENAZESİ BUGÜN

Turgut Toydemir’in cenazesi bugün öğle vakti Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedilecek. Hürriyet’in konuştuğu oğlu Mehmet Toydemir, üzgün olduklarını belirterek şu aşamada konuşmak istemediğini söyledi.

AĞIR YARALIYKEN ARACINI 300 METRE KULLANMIŞ

Saldırı sonucunda ağır yaralanan Toydemir’in aracıyla yaklaşık 300 metre daha ilerlediği ortaya çıktı. Ancak aldığı ağır yaralara dayanamadı ve bilincini kaybederek refüje çıktı. Kaza olması sebebiyle yardıma koşanlar, Toydemir’in önce kalp krizi geçirdiğini sandı, kan lekelerinin fark edilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

ARACI REFÜJE ÇIKTI

Olay sırasında yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tartışma sonrası aracıyla ilerleyen Turgut Toydemir silahla yaralandıktan sonra aracının refüje çıktığı görülüyor.

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Toydemir’in yakınları olay yerine geldi.

BİNDEN FAZLA PROJEYE İMZA ATTI

Türkiye’nin en eski ve aktif çalışan mimarlarından biri olan Turgut Toydemir, 13 Temmuz 1938’de İstanbul’da doğdu. Çocukluk yıllarını Fatih ilçesinin Sultanselim Mahallesi’nde geçirdi. Ortaokul yıllarında Çarşamba semtinde yaşadı ve bu dönemde gelecekteki meslektaşı Ersen Gürsel ile birlikte yaşadıkları çevrenin mimari özelliklerinden etkilendi. 1957 yılında Vefa Lisesi’nden mezun olan Toydemir, 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl “Piramit Mimarlık” adlı ofisini kurarak mimarlık kariyerine başladı. 1969 yılında İstanbul Devlet Mühendis ve Mimarlık Akademisi’nde yüksek lisansını tamamladı.

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ÇOK SAYIDA OTEL VE İŞ MERKEZİ YAPTI

1961-2018 yılları arasında yani tam 57 yılda, kurucusu olduğu şirketiyle Türkiye ve diğer ülkelerde toplamda 20 milyon metrekareyi aşan binden fazla projeye imza attı. Mimarlık alanındaki geniş deneyimi ve sayısız projeleriyle Türkiye’de mimarlık sektörüne önemli katkılarda bulundu. Toydemir’i mimarlık dünyasında farklı kılan unsur, hem modern hem de fonksiyonel tasarımlar geliştirme konusundaki ustalığı oldu. Öne çıkan projeleri arasında Maslak USO Center, Shangri-La Bosphorus Oteli, Samsun Sheraton Hotel, Bitlis Eren Üniversitesi, Nurol Tower ve Sabancı Üniversitesi kampusu bulunuyor.

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