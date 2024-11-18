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Trafikte pes dedirten görüntü! Skutere koltuk monte etti

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#Muğla#Trafik#Polis
Trafikte pes dedirten görüntü Skutere koltuk monte etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 12:27

Muğla'da, daha önce alkollü araç kullanmaktan 2 yıl süreyle sürücü belgesine el konulan yirmi yedi yaşındaki Oğuzhan Bostan'a, elektrikli skuter üzerine monte ettiği koltukta yolculuk, yük taşımak ve hız limitini aşmaktan 3 bin 12 lira para cezası kesildi.

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Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yaşayan Oğuzhan Bostan'ın, 5 Mart'ta girdiği trafik denetiminde alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu. Alternatif bir ulaşım aracı arayan Bostan, ehliyet gerektirmeyen elektrikli bir skuter satın aldı. Bir süre sonra ayakta yolculuk yapmaktan yorulan Bostan, skuter üzerine bir ev koltuğu monte etti. Bostan, ev koltuklu skuter yolculuğunu esprili bir yaklaşımla çektiği videoyu 'Ehliyeti kaptırınca ben' ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyadaki görüntülerin ardından Oğuzhan Bostan'a yük taşımaktan ve hız limitini aşmaktan 3 bin 12 lira para cezası kesti. (DHA)

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#Muğla#Trafik#Polis

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