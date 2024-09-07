Trafikte pazartesi önlemleri

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Trafiğe çıkan okul servisleri yaklaşık 320 bin öğrenci taşıyacak. İstanbul Valiliği, trafikte ilk gün sendromu yaşanmaması için aldığı önlem kapsamında, pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de hazırlıklarını tamamladı.

TOPLU ULAŞIM VE İSPARK ÜCRETSİZ

- İBB birim sorumluları, pazartesi gününden itibaren AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) ve UYM’de (Ulaşım Yönetim Merkezi) 3 gün boyunca nöbet tutacak. İstanbul trafiği kent içi kameralardan anlık takip edilecek. Trafik Müdürlüğü’ne bağlı Mobil EDS araçları ile Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü denetim ekipleri, sivil trafik ve zabıta ekipleri koordineli olarak denetimlerde bulunacak.

- Okul servis araçları ilk 2 gün, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO’nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek. İlk gün, 06.00-16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları (bilet entegrasyona dahil olanlar) ücretsiz olacak. İSPARK da, okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

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İETT VE METRODA EK SEFERLER

- Okulların açılmasından itibaren, İETT her gün bin 716 ek sefer yapacak. 137 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 114 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor. Metro İstanbul da 435 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle yaklaşık 500 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor.

SERVİS SORGULAMASI

- Sinyal direklerine bir hafta süreli Trafik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Ben Duyarlı Sürücüyüm” levhası asılacak. İnternet, Mobil Platformlar, Değişken Mesaj Sistemleri’nde gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapılacak. Veliler https://tuhim.ibb.gov.tr adresinden kayıtlı şoför sorgulama ve okul servis ücretini hesaplayabilecek.