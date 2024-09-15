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Otobüs şoförü, otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı

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#Hatay#Antakya#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 09:14

Hatay'da Antakya - Reyhanlı yolunda trafikte yaşanan tartışma sonrası otobüs şoförü ve bir otomobil sürücüsü arasında yaşanan kavgayı vatandaşlar ayırdı.

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Edinilen bilgilere göre olay, Antakya - Reyhanlı yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halindeki otobüsün şoförüyle, başka bir aracın sürücüsü aracında tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen ve küfürlerin havada uçuştuğu tartışmada otobüs şoförü, araç sürücüsüne bıçak çekti. Araya giren vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan 2 sürücü arasında yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, 2 taraf da bölgeden ayrıldı.

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#Hatay#Antakya#Trafik

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