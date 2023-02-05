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Trafikte önünü kestiği minibüsün şoförüne silah çekti

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#Adana#Trafik#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 10:59

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen minibüsün önünü kesip, şoförüne silah çekti.

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Olay, dün saat 11.30 sıralarında Çatalhöyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Daha önce aralarında husumet olup olmadığı bilinmeyen otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen minibüsü durdurmak istedi. Minibüs yoluna devam ettiği sırada, dönüş yapan otomobilin sürücüsü, sollayıp aracın önünü kesti. Otomobilden inen sürücü, belinde taşıdığı silahı çekip, minibüs şoförüne doğru hareket etti.

Bu sırada görüntüleri kaydeden trafikteki başka bir otomobilin sürücüsü yoluna devam etti. Jandarma, olaya ilişkin çalışma başlattı. (DHA)

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#Adana#Trafik#Kavga

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