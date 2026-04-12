Trafikte ölümcül kavga: Sürücü saçını çekti, kamyonun altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Haberin Devamı

Olay 11 Nisan Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Emniyet şeridinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsüyle arkasında oturan kadın yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu sırada emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü kadının saçını çekti.

KAMYONUN ALTINDA KALMAKTAN KIL PAYI KURTULDU

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sırasında kadın aldığı darbelerle dengesini kaybetti. Motosikletten düşmek üzereyken son anda kendini toparlayan kadın ölümden döndü. Motosikletteki 2 kişinin kavga ettiği ve kadının dengesini kaybettiği anlar kask kamerasına yansıdı.

Yaşanan kavga anı başka bir motosiklet sürücünün kask kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde seyir halindeki motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kadın yolcunun saçını çektiği anlar görülüyor. Motosiklet sürücüsünün kadını darbettiği anlar da görüntülerde yer alıyor. Motosiklet emniyet şeridinde gittiği sırada kadının dengesini kaybettiği ve düşmekten son anda kurtulduğu anlar da fark ediliyor. Görüntülerde 2 kişinin kask ve güvenlik ekipmanı kullanmaması dikkat çekerken, kavga bir süre sonra sona eriyor motosikletli 2 kişi otoyolda gözden kayboluyor.