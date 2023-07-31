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Trafikte makas atıp sosyal medyada paylaştı... Yaptığı yanına kalmadı

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#Beylikdüzü#Makas#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 16:47

Beylikdüzü D-100 karayolunda makas atarak ilerleyen ve o anları cep telefonu ile kaydederek, sosyal medyada paylaşan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. H.H.A. isimli şüpheliye toplam 5 bin 451 lira para cezası kesildi.

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Beylikdüzü D-100 Karayolunda sürücünün makas attığı anlar, yanındaki arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Aracın plakasını tespit eden polis ekipleri sürücünün H.H.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan sürücü H.H.A.'ya 'Makas atmak' maddesinden 4 bin 64 lira , 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 436 lira, 'Film cam' maddesinden ise, 951 lira olmak üzere toplamda 5 bin 451 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheli hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüphelinin arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sürücünün, diğer araçlara aldırış etmeden hızla makas attığı anlar görülüyor.

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#Beylikdüzü#Makas#Trafik

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