Trafikte maganda dehşeti: Tartıştığı sürücüyü darbedip aracının aynasını kırdı

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Olay, 13 Mart Perşembe günü Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.B.T., trafikte seyir halindeyken başka bir araçta bulunan M.T. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen Y.B.T., M.T.'yi darbedip otomobiline zarar verdi. Y.B.T. daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait ekipler, Y.B.T.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan kaydının olduğu belirlendi.