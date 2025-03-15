×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Trafikte maganda dehşeti: Tartıştığı sürücüyü darbedip aracının aynasını kırdı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kavga#Ayna
Trafikte maganda dehşeti: Tartıştığı sürücüyü darbedip aracının aynasını kırdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 15:10

Zeytinburnu'nda Y.B.T. isimli bir kişi trafikte tartıştığı kişiyi darbedip aracının aynasını kırdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.B.T.'nin 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, 13 Mart Perşembe günü Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.B.T., trafikte seyir halindeyken başka bir araçta bulunan M.T. ile tartışmaya başladı.

Trafikte maganda dehşeti: Tartıştığı sürücüyü darbedip aracının aynasını kırdı

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen Y.B.T., M.T.'yi darbedip otomobiline zarar verdi. Y.B.T. daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait ekipler, Y.B.T.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan kaydının olduğu belirlendi.

Trafikte maganda dehşeti: Tartıştığı sürücüyü darbedip aracının aynasını kırdı
Trafikte maganda dehşeti: Tartıştığı sürücüyü darbedip aracının aynasını kırdı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kavga#Ayna

BAKMADAN GEÇME!