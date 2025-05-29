Trafikte kural ihlaline rekor cezalar yolda

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk’te Tarafsız Bölge’de Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtladı. Bakan Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu’nun detaylarını anlatarak, özetle şunları söyledi: “2030’da trafikte can kayıplarının yüzde 50 düşürmemiz lazım. 2050’de de bunu sıfırlamamız lazım. Yasadışı çakarla ilgili toplumumuzda çok büyük nefret oluşmuştu. Ceza 138 bin lira oldu. En fazla ölüme neden olanlardan ilki hız ihlali. Ardından şerit izleme, geçiş önceliği, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlali. Bu 5 cezayı masaya yatırdık.

MAKAS ATANA 90 BİN LİRA

Günde 3.17 insan şerit izleme ve değiştirme ihlali nedeniyle ölüyor. 2 bin 167 TL olan cezayı 5 bin TL yaptık. Ağır taşıtlar için cezayı 10 bin TL yaptık. Ters şeritte tek yönlü yolda ilerlemenin cezası 10 bin TL olacak, yerleşim yeri bölünmüş yolda 20 bin TL, şehir dışı bölünmüş yol ve otoyolda 90 bin TL. Makas atmanın cezası 90 bin TL olacak ehliyeti 30 gün alınacak, 60 gün trafikten men edilecek.

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AMBULANSA YOL VERMEYENİN EHLİYETİ İPTAL

Ambulans ve itfaiye yol vermemenin cezası 46 bin lira ve ehliyete 30 gün el koyulacak, araç 30 gün trafikten men edilecek. 5 yıl içerisinde 2 kez yol vermezseniz ehliyetiniz iptal edilir. Yakın takibin cezası 993 liradan 5 bin lira oldu. Cep telefonu kullanmanın cezası 2 bin 167 liradan, birincisinde 5 bin, ikincisinde 10 bin ve üçüncüsünde 15 bin lira olacak. Ehliyetine de 30 gün el koyulacak. Kamyon ve otobüslerin karıştığı trafik kazalarında can kayıpları çok fazla. Takograf kullanmamanın cezasını 75 bin lira, müdahale edene birincisinde 185 bin ve tekrarında 370 bin lira ceza yazılacak. Araç sahibine ise 2 kat ceza uygulanacak. Kask kullanmamanın cezası 993 liradan 2 bin 500 liraya çıkıyor. Akrobatik hareketlere 46 bin lira ceza ve 60 gün ehliyetini alıyoruz. Akan trafikte yarış yapmanın cezası 46 bin lira olacak ve 5 yıl içerisinde ikinci kez yaparsa ehliyeti alınacak. Alkol etkisinde araç kullanmanın cezası 25 bin lira olacak ve 6 ay ehliyetine el koyulacak. Dur ihtarına uymama cezası 200 bin lira olacak. Emniyet kemeri kullanmamanın cezası 993 liraydı, 2 bin 500 lira oldu. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 40 bin liraya çıkarılıyor. Drift atmanın cezası 46 bin 392 liraydı, bu ceza 140 bin liraya çıktı. Sosyal medyada ihlali paylaşıp överseniz 25 bin lira ceza uygulanacak.” m ANKARA

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DUR İHTARINA UYMAMA 200 BİN TL, YASADIŞI ÇAKARA 138 BİN TL

Bakan Yerlikaya “Yasadışı çakarla ilgili toplumumuzda çok büyük bir nefret oluşmuştu. Değişiklik yaptık, ceza 138 bin lira oldu. Dur ihtarına uymama cezası 200 bin lira olacak” dedi.

SURİYE’YE 1 MİLYON KİŞİ DÖNDÜ

- “Suriye’de 8 Aralık 2024’te Esed zülmü son buldu. O günden bugüne kadar Suriye’ye 250 bin kişi gönüllü geri dönüş yaptı. 2016 yılından bugüne kadar ise 1 milyon Suriyeli gönüllü ve onurlu dönüş yapmış oldu. Şuan Türkiye’de 2 milyon 711 bin Suriyeli var. 27 bin Suriyeliye de izin verdik. Biz onlara öncü göçmen diyoruz. 27 bini şuan orada hazırlığını yaptı, onlar da dönecek. Suriyeliler dahil Türkiye’de 3 milyon 988 bin yabancı var.”