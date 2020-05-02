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DHA
Haber Giriş: 02.05.2020 - 12:40,Son Güncelleme:

Trafikte korkunç görüntüler! 3 kadını sopayla dövdü

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Mersin'in Mezitli ilçesinde kimliği belirsiz kişi, trafikte tartıştığı 3 kadına sopayla saldırdı. Kadınlara sopayla vurma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilen saldırgan, yanındaki kadınla bölgeden uzaklaştı.

2’nci Çevre Yolu üzerinde, 3 gün önce yaşanan olayda, 2 otomobilde bulunan taraflar bilinmeyen bir nedenle trafikte tartışmaya başladı.

Ardından 2 otomobil sürücü araçlarını yol ortasında durdurdu. Otomobillerden birinden inen 3 kadın ile diğer otomobilden inen kadın tartışmaya devam etti.

Tartışma sırasında tek başına otomobilden inen kadının yanındaki erkek de araçtan inip, elindeki sopayla 3 kadına vurmaya başladı. Çevredekilerin tepki gösterip, araya girmesiyle yanındaki kadın ile otomobile binip, bölgeden uzaklaştı.

Trafikte korkunç görüntüler 3 kadını sopayla dövdü

Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde saldırgan, kadınlara sopayla vuruyor.

Ardından da 3 kadınla tartışan kadını, beraberine alıp bölgeden uzaklaşıyor.

Sopayla dövülen kadınların hastaneye giderek, darp raporu aldıkları ve şikayetçi olduğu öğrenildi.

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