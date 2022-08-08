Trafikte korku dolu anlar: Aracını motosikletlinin üzerine sürdü

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Olay, 2 Ağustos'ta saat 20.30 sıralarında Aydınlı Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Torun idaresindeki 34 FHV 433 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken, iddiaya göre sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 LAV 334 plakalı servis minibüsü tarafından sıkıştırıldı. Motosiklet sürücüsü Ramazan Torun, korna ile defalarca uyarmasına rağmen minibüs şoförü tehlikeli manevrasını sürdürdü. Motosiklet sürücü Ramazan Torun ile servis şoförü arasındaki bu tehlikeli yolculuk, kırmızı ışıkta araçların durması ile tartışmaya döndü. Motosiklet sürücüsü Ramazan Torun'un minibüsün aynasını kapatması üzerine servis şoförü bir anda akmaya başlayan trafikte direksiyonu çevirerek hareket etti. Motosikletlinin ezilmemek için kaçışı ve servis sürücüsünün aracı ile kovalaması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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MOTOSİKLET SÜRÜCÜ O ANLARI ANLATTI



Motosiklet sürücüsü Ramazan Torun, "2 Ağustos tarihinde trafikte evime ilerlerken bir servis sürücüsü beni sıkıştırdı. Kornayla uyardım. Biraz ileride 50-100 metre sonra tekrar benim önüme kırdı. Bariyerlere sıkıştırdı beni. Hem de kornayı bastı. Bu sefer önümden gitti. Sonrasında ışıklarda durduğunda yanında uyarmak için gittim. Benim canımı tehlikeye attığını söyledim. Sonrasında bana kenardan gitmemi söyledi küçük olduğum için. Ben aynı haklara sahip olduğum için şeritten gitmek istediğimi söyledim. Ondan sonra biraz hakaret içerikli sözler kullandı" dedi.

ARACI ÜZERİME KIRDI



Bunun üzerine sinirlenerek servis aracının aynasını kapattığını belirten Ramazan Torun, "Aynasını kapattıktan sonra aracı üzerime kırdı. Bana çarpmaması için ben karşı şeride geçtim. Orada zaten görüntülerde de mevcut. Kendisini kenara çağırıyorum. Polis çağıracağımı söylüyorum. Onun üzerine adam aracıyla üzerime çıkmaya çalışıyor. Birkaç kez geri geri manevra yaparak ve sözlü olarak seni ezeceğim, öldüreceğim diyor. Böyle manevralar yaptı. Zaten yol tek yönlü bir yol. Terse dönüyor. Sonrasında ben tekrar aracın plakasını alıp şikayetçi olmak için arkasından gittim. Videoya çekerken beni fark etti. Tekrar beni yolda birkaç kez sıkıştırdı. Ondan sonra ben zaten kendi canımı kurtarmak için olay yerinden uzaklaştım. Konuyla alakalı savcılığa suç duyurusunda bulundum" şeklinde konuştu.



Motosikletlinin servis tarafından ezilmemek için kaçtığı anlar, cadde üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ramazan Torun'un kendi cep telefonu ile yaptığı video kaydında ise servisin onu kovaladığı ve çok yakınından takip ettiği görüldü.