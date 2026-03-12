×
Gündem Haberleri

Trafikte 'kaynak' yapanlar yandı! Ceza yiyen vatandaş tepki gösterdi: 'Yarın bir daha güneş doğmayacak mı?'

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Cezaları#İstanbul Trafik Denetimi#Kaynak Yapmak
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2026 09:53

Ümraniye'de taralı alanı ihlal ederek halk arasında 'kaynak' olarak tabir edilen şekilde şerit düzenini bozduğu belirlenen sürücüler, dron destekli denetimle tespit edildi. Durdurulan 9 sürücüye toplam 9 bin lira idari para cezası uygulandı. Ceza yazılan sürücüler ise polise tepki gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ofset taralı alan ihlaline yönelik denetim gerçekleştirdi. Ümraniye Şile yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında yapılan denetimlerde, taralı alanı ihlal eden araçlar dronla havadan takip edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen araçlar polis ekipleri tarafından kontrol noktasında durduruldu. Şerit düzenini bozarak ilerlediği ve trafikte 'kaynak' yaptığı tespit edilen 9 sürücüye 9 bin lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan kural ihlali yaptığı için ceza yazılan bazı vatandaşlar, ihlal yapmadığını iddia ederek polislere tepki gösterdi. İtiraz edenlere dron kayıtları izletilerek yaptıkları ihlal gösterildi.

'VATANDAŞA TUZAK KURUYORSUNUZ'

Yazılan cezaya tepki gösteren sürücü Yusuf Akgün, "Şerit ihlali yapmışım. Bunun neresi şerit ihlali? Ceza yazmak için sebep arıyorsunuz, vatandaşa tuzak kuruyorsunuz. Ben yıllarca emniyete hizmet etmiş biriyim, ceza nerede nasıl yazılır çok iyi biliyorum. Kurallara uyan birisiyim. Tepeüstü'nde oturuyorum, mecbur buradan katılmak zorundayım. 50 metre gerisine gelin bakın nereden katılacağım" dedi.

'DÜNYANIN SONU MU GELDİ'

Bir diğer sürücü Murat Kaçmaz ise, "İnşaatta çalışıyorum, sabah işe gidiyorum bir yevmiye alıp çocuklarıma bakacağım. Onu da sağolsun abi aldı. Emniyet şeridi kullanmadım, şeridime geçeceğim araba var önümde geçemedim. Aracımın tekerleği bir şeride değmiş. Şimdi ne oldu dünyanın sonu mu geldi, yarın bir daha güneş doğmayacak mı ? Böyle saçma şeyler yapmaya gerek yok" dedi.

