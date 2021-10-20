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Trafikte kalmadan park yeri aramadan gez

#GO Sharing#Motosiklet#İstanbul
Trafikte kalmadan park yeri aramadan gez

Hollanda merkezli moped kiralama platformu GO Sharing, 300 elektrikli moped ile İstanbul’da faaliyet göstermeye başlıyor. Saatte 45 kilometre hıza çıkabilen mopedler, İstanbul’un trafik ve park sorununa alternatif bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

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AVRUPA’nın pek çok kentinde faaliyet gösteren GO Sharing, İstanbul’da tamamen elektrikli araç filosuyla hizmet vermeyi planlıyor. 8 binden fazla elektrikli moped ile 30 Avrupa şehrinde faaliyet gösteren şirket, İstanbul’da Avrupa yakasında Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer’i kapsayan pilot bölgelerde hizmet verecek. GO Sharing, İstanbulluların, elektrikli mopedler ile trafik ve park yeri sıkıntısı olmadan ulaşımlarını sağlayabilmesini amaçlıyor.

Trafikte kalmadan park yeri aramadan gez

İSTENEN ALANA BIRAKILABİLECEK

Mopedleri kullanabilmek için, A, B veya M sınıfı ehliyete sahip olmak gerekiyor. İstanbul’da kullanıcılar, kiraladıkları elektrikli mopedleri diledikleri yere bırakabilecek. 7/24 hizmet verecek e-mopedler, Hollanda, Avusturya, Belçika ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde de olduğu gibi dakika başına ücretle kiralanabilecek. İstanbulluların bu paylaşımlı sistemi kullanabilmesi için GO Sharing uygulamasını AppStore ya da Google Play uygulama mağazasından indirerek, kendilerine ait bir hesap oluşturması gerekiyor. Ardından, uygulama üzerinden en yakın e-moped bulunarak yolculuk yapılabilecek. Elektrikli mopedlerde ayrıca kask kullanımı zorunlu olduğu için tüm mopedlerin arka çantalarında iki adet kask ve saç filesi yer alıyor.

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#GO Sharing#Motosiklet#İstanbul

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