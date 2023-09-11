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Trafikte kadın şoför dehşeti: Tartıştığı erkek sürücüyü dövüp aracıyla sürükledi

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#Ankara#Yenimahalle#Trafik Tartışması
Trafikte kadın şoför dehşeti: Tartıştığı erkek sürücüyü dövüp aracıyla sürükledi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 12:08

Başkentte bir kadın şoför, trafikte tartıştığı erkek şoförü önce tartakladı daha sonra ise aracıyla metrelerce sürükledi. Sürüklenen vatandaş ise daha sonra kendilerini ayırmaya çalışan kurye ile tartıştı.

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Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, trafikte seyir halinde ilerleyen bir otomobil ve hafif ticari araç tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi nedeniyle cadde ortasında araçlarından inen taraflar kavga etmeye başladı.

Trafikte kadın şoför dehşeti: Tartıştığı erkek sürücüyü dövüp aracıyla sürükledi

Kadın sürücü, tartıştığı erkek sürücüyü tartaklayarak otomobilinin çevresinden uzaklaştırdı. Kadın sürücü daha sonra erkek sürücüyü metrelerce sürükledi. Sürüklenen vatandaş ise daha sonra kendilerini ayırmaya çalışan kurye ile tartıştı. Olay ise başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

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#Ankara#Yenimahalle#Trafik Tartışması

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