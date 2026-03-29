Trafikte ihlale anında müdahale

Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 08:17

Kadıköy'de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik ve asayiş denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlallere anında müdahale edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy'de gerçekleştirilen uygulamalarda, vatandaşların huzur ve güvenliği ön planda tutuldu. Caddebostan ve Şaşkınbakkal'da kurulan kontrol noktalarında çok sayıda araç durdurularak detaylı incelemeler yapıldı.

Denetimler sırasında araçlar titizlikle aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Öte yandan, trafik güvenliğini hiçe sayarak makas atan bir sürücü de ekiplerin dikkati sayesinde kısa sürede tespit edildi. Sürücüye 90 Bin lira cezai işlem uygulanırken aracı 60 gün süreyle trafikten men edilerek bağlandı. Ehliyetine ise 60 gün el konuldu.

Kurallara uymayan birçok sürücüye idari para cezası kesilirken, ekipler sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Emniyet güçlerinin sahadaki etkin ve kararlı çalışması dikkat çekti.

