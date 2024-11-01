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İstanbul'da akılalmaz olay! Otomobil kovaladı, İETT otobüsü kaçtı: Defalarca çarparak zarar verdi... 'Arabamı pert etti'

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#İETT#Otobüs#Trafik Canavarı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 11:04

Gaziosmanpaşa’da geri menavra yapan İETT otobüsü arkadan gelen araca çarptı. İddiaya göre İETT şoförü kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Aracı zarar gören sürücü ise, İETT otobüsünü takip ederken, şoför manevra yaparak minibüse yeniden çarptı. Sürücünün ölümden döndüğü o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüsü şoförü geri geri ilerleyerek, arkadan gelen araca çarptı. Bir süre kaza yerinde bekleyen ve otobüsten inmeyen şoför, daha sonra olay yerinden kaçtı. Diğer sürücü ise, aracıyla kaçan otobüs şoförünü takip ederek durdurmaya çalıştı.

İstanbulda akılalmaz olay Otomobil kovaladı, İETT otobüsü kaçtı: Defalarca çarparak zarar verdi... Arabamı pert etti

Bayrampaşa Metris Bağlantı yoluna giren otobüs şoförü, kendisini takip eden araca otoyolda zaman zaman manevralar yaparak kaçmaya devam etti. Ölümden dönen araç sürücüsü, çarpmanın etkisiyle lastikleri patlayan aracını yol kenarına park etti. Otoyolda ilerleyen otobüs şoförü ise bir süre sonra gözden kayboldu. İETT otobüsü şoförüyle araç sürücü arasında otoyolda yaşanan kovalamaca anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 

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İstanbulda akılalmaz olay Otomobil kovaladı, İETT otobüsü kaçtı: Defalarca çarparak zarar verdi... Arabamı pert etti

İstanbulda akılalmaz olay Otomobil kovaladı, İETT otobüsü kaçtı: Defalarca çarparak zarar verdi... Arabamı pert etti

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#İETT#Otobüs#Trafik Canavarı

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