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Trafikte husumetlisi ile karşılaştı, aracından inip silahla vurdu

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#Kayseri#Silahlı Sldırı#Kayseri Haberleri
Trafikte husumetlisi ile karşılaştı, aracından inip silahla vurdu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 17:11

Kayseri'de, Murat Kömür, trafikte karşılaştığı husumetlisi Polat Kamay tarafından tabancayla vurulup, yaralandı. Kamay, ardından olay yerindeki 2 otomobile çarpıp kaçtı

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Olay, saat 14.30 sıralarında, Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Tutlubağlar Caddesi'nde meydana geldi. Polat Kamay, trafikte seyir halindeyken husumetlisi Murat Kömür ile karşılaştı.

Trafikte husumetlisi ile karşılaştı, aracından inip silahla vurdu

Aracından inen Kamay ile Kömür arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Polat Kamay belinden çıkardığı tabancayla Kömür'ü sağ bacağından vurarak yaraladı, ardından olay yerindeki 2 otomobile çarpıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat Kömür, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Kamay'ın yakalanması için çalışma başlattı. 

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Trafikte husumetlisi ile karşılaştı, aracından inip silahla vurdu

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#Kayseri#Silahlı Sldırı#Kayseri Haberleri

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