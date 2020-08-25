Trafikte hemşireye saldıran magandaya linç girişimi!

Olay, dün saat 13.30, sıralarında Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı Mevkiinde meydana geldi. Bir hastanın sevki sırasında ambulans ile bir araç arasında trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası kısa süreliğine yol kapandı. İddiaya göre, bu sırada kazayla alakası olmayan ve yol kapandığı için sinirlenen bir şahıs, “Ambulans beni de sıkıştırdı. Artık içeride ne acelesi varsa. İçeride ne yapıyorlarsa” diyerek tartışmaya başladı. Yapılan itham karşısında sinirlenen ambulans şoförü ile şüpheli şahıs arasında tartışma çıktı. Şahsın tartışmayı ayırmak için aşağıya inen bir hemşireye tokat atmasıyla olay alevlendi. Sağlık personelinin darp edildiğini gören vatandaşlar koşarak şüpheli şahsı linç etmek istedi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafları alarak karakola götürdü. Sağlık çalışanları kendilerine saldıran şahıstan şikayetçi oldu.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Twitter hesabından ambulans ekibine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “24 Ağustos'ta 112 Beylikdüzü Ambulans ekibi, Esenyurt ilçesinde saat 13.30 sularında bir hastamızı hastaneye sevk etmek için ikametgah adresinden alınıp hastaneye götürmeye çalışırken yol kenarında bulunan bir araç ile hafif bir kaza yapmıştır. Kaza sonrası durup aşağı inen 112 araç sürücümüz araçların hasar tespitini yönelik tutanak yazacağı esnada arkadan gelen (hasta yakını ve kaza ile alakası bulunmayan) bir araçtan inen üç kişinin saldırısına uğramış ve çıkan arbede sırasında olayı ayırmak ve ekip arkadaşlarını korumaya çalışan iki paramedik sağlık personelimiz de ciddi bir şekilde darb edilmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırganların kanunlar önünde cezasız kalmaması için her türlü takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi.







