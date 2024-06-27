Trafikte dehşeti yaşattılar! Bıçak gösterip kapıyı ve camı yumrukladı

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sürücülerden biri aracından ini, şoförüyle tartıştığı servis minibüsünün yanına gitti. Bu kişi, servis aracındaki yolculara bıçağını göstererek, servis şoförünün kapısını açmaya çalıştı. Kilitli olduğu için kapıları açamayan kişi, öfkelenerek bu kez de servis aracının kapısını ve camını yumrukladı. Öfkeli kişiyi, çevredekiler güçlükle sakinleştirdi.

O anlar servis aracında bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.