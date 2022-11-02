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Trafikte dehşet! Sürücüyü öldürüp kadını kaçırdılar

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#DEAŞ#Muhammet Tekin#Cinayet
Trafikte dehşet Sürücüyü öldürüp kadını kaçırdılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 07:00

Muhammet Tek, otomobiliyle ilerlerken önünü silahlı adamlar kesti. Tek’i kurşun yağmuruna tutan saldırganlar, yanındaki Birivan K. adlı kadını kaçırdı. Saldırganların, Birivan K.’nin DEAŞ’tan aranan kocası Emrullah K. ve akrabaları olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul Şişli’deki Galataderesi Caddesi üzerinde önceki gece 22.00 sıralarında, 34 EYR 630 plakalı otomobilin önünü silahlı kişiler kesti. Saldırganlar otomobilin direksiyonundaki Muhammet Tek’e (38) kurşun yağdırdı. Muhammet Tek’in yanındaki kadını araçlarına alan saldırganlar kaçtı. Muhammet Tek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin ardından bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Yapılan araştırmada, Muhammet Tek’in DEAŞ’tan 2 kaydı olduğu belirlendi. Kaçırılan kadının da DEAŞ’tan aranan Emrullah K.’nin (26) eşi Birivan K. (22) olduğu saptandı.

BASKINLA KURTARILDI

İddiaya göre; Birivan K., evden kaçmış ve Muhammet Tek’le yaşamaya başlamıştı. Emrullah K., eşinin Muhammet Tek’le birlikte yaşadığını öğrenmiş ve ikilinin peşine düşmüştü. Muhammet Tek ve eşinin izini bulan Emrullah K., yanındaki 2 akrabası ile birlikte Tek’in kullandığı otomobilin önünü kesmiş, daha sonra da Tek’i kurşun yağmuruna tutarak öldürdükten sonra eşi Birivan K.’yi aracına alarak kaçmıştı. Polis ekipleri, Emrullah K.’nin eşini Sultanbeyli’de bir eve kaçırdığını belirledi. Eve düzenlenen operasyonla Birivan K. kurtarılırken, Emrullah K. ve 2 akrabası da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin Emniyet’teki sorgularının sürdüğü bildirildi.

 

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#DEAŞ#Muhammet Tekin#Cinayet

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