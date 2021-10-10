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Trafikte dehşet! Şoför bıçakla saldırdı

#Şoför#Bıçaklı Saldırı#Ankara
Trafikte dehşet Şoför bıçakla saldırdı

Ankara'da bir dolmuş şoförü, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünü bıçaklayıp kaçtı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaçan dolmuş şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Altındağ ilçesi Talatpaşa bulvarında meydana geldi.

İddiaya göre, bir dolmuş şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine dolmuş şoförü, bıçakla araçtan inerek otomobil sürücüsüne saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu olay, daha fazla büyümeden sonlandı.

Saldırıda, otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, dolmuş şoförü ise aracına binerek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan otomobil sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan dolmuş şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Şoför#Bıçaklı Saldırı#Ankara