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Trafikte dehşet saçıp çocukları ağlatan saldırgana ceza yağdı: O anlar kamerada

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#Trafik Magandası#İstanbul#Saldırı
Trafikte dehşet saçıp çocukları ağlatan saldırgana ceza yağdı: O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 16:27

İstanbul’da trafikte tartıştığı sürücünün aracına saldıran ve camını kıran B.B., polisin operasyonuyla yakalandı. Araçtakilerin panik yaşayıp çocukların ağladığı olay sonrası magandaya 180 bin lira ceza kesilirken, ehliyetine el konuldu ve şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Olay, 11 Ekim Pazar günü Sarıyer’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte aracından inen sürücü B.B. başka bir araca saldırdı. Saldırgan aracın camını kırarken, o anlarda kadının çığlık attığı, araçtaki çocuğun ise ağladığı duyuluyor. Araç ilerlerken meydana gelen olay anı cep telefonuı kamerasıyla kaydedildi.

Trafikte dehşet saçıp çocukları ağlatan saldırgana ceza yağdı: O anlar kamerada

'BABA ÇABUK'

Cep telefonu görüntülerinde şüphelinin araca saldırmasının ardından camın kırıldığı anlar duyuluyor. Bu sırada arabadaki kadın 'Hayır' diyerek bağırırken, çocuk ise 'Baba çabuk' diye sesleniyor. Saldırıya uğrayan aracın sürücüsü ise, olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Trafikte dehşet saçıp çocukları ağlatan saldırgana ceza yağdı: O anlar kamerada

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180 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Görüntüler üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganın B.B. olduğunu belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli, polis tarafından yakalandı.B.B.’ye 'Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek' maddesinden180 bin lira para cezası kesildi. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan şüphelinin kullandığı araç ise 60 gün trafikten men edildi. B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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#Trafik Magandası#İstanbul#Saldırı

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