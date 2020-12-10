Trafikte dehşet! Arkadan çarptı, tüfekle vurdu, sonra...

Gözaltına alınan Hasan Ö., polis aracına binmeden önce annesine sarılarak vedalaşırken, yaralı Özoğul, ''Biz aracımızdan inerken koşarak geldi, saldırdı. Kaçtım ben. Kaçmasam mahvedecekti beni'' dedi.



Olay, saat 11.00 sıralarında Konya- Antalya çevre yolunda meydana geldi. Hasan Ö., yönetimindeki 34 VB 4366 plakalı minibüs, Mehmet Ali Özoğul'un kullandığı 70 AV 077 plakalı otomobile arkadan çarptı. Maddi hasarın oluştuğu kazanın ardından çıkan tartışmada Hasan Ö., minibüsünden aldığı av tüfeğiyle Mehmet Ali Özoğul'a 1 el ateş etti. Tüfeği görüp kaçmaya çalışan Özoğul, bacağından yaralandı. Özoğul'un bacağına saplanan 4 saçma, gelen ambulansta sağlık görevlileri tarafından çıkartıldı.





"KAÇMASAN MAHVEDECEKTİ BENİ"

Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Özoğul, bir iş için Karaman'dan geldiklerini belirterek, ''Biz aracımızdan inerken koşarak geldi, saldırdı. Kaçtım ben. Kaçmasam mahvedecekti beni. Dört tane saçma var bacağımda'' dedi.

ANNESİYLE VEDALAŞTI



Gözaltına alına Hasan Ö. polis aracına binmeden önce yanındaki annesine sarılıp, vedalaştı. Soruşturma sürüyor.