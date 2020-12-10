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Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)-
Haber Giriş: 10.12.2020 - 13:16 | Son Güncelleme:

Trafikte dehşet! Arkadan çarptı, tüfekle vurdu, sonra...

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Trafikte dehşet! Arkadan çarptı, tüfekle vurdu, sonra...
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Konya'da Hasan Ö., minibüsüyle arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü Muhammed Ali Özoğul'u çıkan tartışmada sol bacağından av tüfeğiyle vurarak, yaraladı.

Gözaltına alınan Hasan Ö., polis aracına binmeden önce annesine sarılarak vedalaşırken, yaralı Özoğul, ''Biz aracımızdan inerken koşarak geldi, saldırdı. Kaçtım ben. Kaçmasam mahvedecekti beni'' dedi. 

Olay, saat 11.00 sıralarında Konya- Antalya çevre yolunda meydana geldi.  Hasan Ö., yönetimindeki 34 VB 4366 plakalı minibüs, Mehmet Ali Özoğul'un kullandığı 70 AV  077 plakalı otomobile arkadan çarptı. Maddi hasarın oluştuğu kazanın ardından çıkan tartışmada Hasan Ö., minibüsünden aldığı av tüfeğiyle Mehmet Ali Özoğul'a 1 el ateş etti. Tüfeği görüp kaçmaya çalışan Özoğul, bacağından yaralandı. Özoğul'un bacağına saplanan 4 saçma, gelen ambulansta sağlık görevlileri tarafından çıkartıldı. 

Trafikte dehşet Arkadan çarptı, tüfekle vurdu, sonra...

"KAÇMASAN MAHVEDECEKTİ BENİ"

Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Özoğul, bir iş için Karaman'dan geldiklerini belirterek, ''Biz aracımızdan inerken koşarak geldi, saldırdı. Kaçtım ben. Kaçmasam mahvedecekti beni. Dört  tane saçma var bacağımda'' dedi. 

ANNESİYLE VEDALAŞTI

Gözaltına alına Hasan Ö. polis aracına binmeden önce yanındaki annesine sarılıp, vedalaştı. Soruşturma sürüyor. 

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