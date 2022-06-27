Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Trafikte dehşet! 3 kişiyi falçatayla yaraladı, 'doğrarım' diye tehdit etti

#Adapazarı #Yol Verme Kavgası#Falçata
Trafikte dehşet 3 kişiyi falçatayla yaraladı, doğrarım diye tehdit etti

Adapazarı'nda kamyonet sürücüsü E.G., 'yol verme' tartışmasında otomobille önünü kesen 3 kişiyi falçatayla yaralayıp, "Doğrarım" diye tehdit etti. Hastanede tedavi gören 3 kişi ile E.G., emniyette şikayetçi olmayınca adli kontrolle serbest kaldı.

Haberin Devamı

Olay, dün Adapazarı-Karasu yolunda Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Adapazarı yönüne giden otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı kamyonetin sürücüsü E.G.'nin önünü keserek durdurdu. E.G., falçatayı kamyonetin camından sallayarak 3 kişiyi yaraladı. Bu anlar ise yaralanan kişilerin yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde E.G.'nin, "Sol şeritte önümü kestiniz. Doğrarım. Arabamı parçaladınız. Arabamı parçalarsan ben de seni bıçaklarım" dediği duyulurken, karşı taraftan bir kişinin kolundan, bir kişinin de göğsünden yaralandığı, kamyonet sürücüsünün ise telefonla polisi aradığı görüldü.

Kamyonet sürücüsü E.G., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralanan İ.M., F.A. ve G.A. ise hastanedeki tedavilerinin ardından emniyete getirildi. Birbirlerinden şikayetçi olmalarıyla ifadeleri alınan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trafikte dehşet 3 kişiyi falçatayla yaraladı, doğrarım diye tehdit etti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adapazarı #Yol Verme Kavgası#Falçata

BAKMADAN GEÇME!

Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz

Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz!

#Rota
1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı

1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim? Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı?

#Sağlık
6ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

6'ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

#Pierre Omidyar

BAKMADAN GEÇME!

Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz

Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz!

#Rota
1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı

1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim? Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı?

#Sağlık
6ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

6'ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

#Pierre Omidyar