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Trafikte çekiçle saldırmıştı... Yeni görüntüler ortaya çıktı

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#Çekiç#Kağıthane#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 10:08

Kağıthane'de trafikte seyreden akü ustası Ercan Kızılaslan'ın, aynı sanayi sitesinde akü işi yapan husumetlileri tarafından önü kesilerek çekiçli ve sopalı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıya uğrayan Ercan Kızılaslan'ın başına 14 dikiş atıldığı öğrenildi.

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde trafikte aracıyla seyreden 45 yaşındaki Ercan Kızılaslan'ın önü, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen ve aynı sanayi sitesinde akü işi yapan kişi tarafından kesmişti. Araçtan inen saldırganlar, önce sürücüyü darbetti ardından da çekiç ve sopalarla saldırmaya başladı.

BAŞINA 14 DİKİŞ ATILMIŞ

Öfkeli saldırganlar, sopa ve çekiçle aracın tüm camlarını tek tek kırmıştı. Çevredeki vatandaşların müdahale ederek uzaklaştırmaya çalıştığı saldırganlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Ercan Kızılaslan ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ercan Kızılaslan'ın başına hastanede 14 dikiş atıldığı öğrenildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansımıştı. Saldırganların geçtiğimiz ay da aynı kişiye saldırdıkları bilgisine ulaşıldı.

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Trafikte çekiçle saldırmıştı... Yeni görüntüler ortaya çıktı

ÖNÜNÜ KESİP SALDIRDILAR

Öte yandan yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ercan Kızılaslan aracıyla caddede seyrederken önü kesiliyor. Önündeki araçtan inen saldırganlar, Kızılaslan'a saldırıyor. Dakikalarca süren saldırı vatandaşların araya girmesiyle sona eriyor.

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#Çekiç#Kağıthane#Saldırı

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