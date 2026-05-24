Trafikte can pazarı! 8 ayrı kazada 13 ölü, 49 yaralı

Giresun’da Karadeniz Sahil Yolu’nda dün saat 01.45 sıralarında, Trabzon istikametine seyir halinde Musa U. (59) idaresindeki TIR, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Ali Yıldız (45) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, Ali Yıldız'ın önünde bekleyen akrabası Ferhat Yıldız (45) idaresindeki otomobile çarptı. O da önündeki Köksal Yusuf Halil (31) idaresindeki TIR'a çarptı. Zincirleme kazada Ali Yıldız (45), eşi Melek (40) ile çocukları Hamza (7), Hasan (7) ve Sadem Yağmur Yıldız (15) hayatını kaybetti. Yaralılardan Musa U. (59), Ferhat Yıldız (45), Rana Yıldız, Fatma Yıldız, İlhan Özdemir, Sümeyye Yıldız (9) ile Eymen Yıldız (16) hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren ailenin, İstanbul’dan memleketleri Trabzon'a Kurban Bayramı tatiline gittiği öğrenildi. Tedavisi tamamlanan TIR sürücüsü Musa U. ise gözaltına alındı.

VİYADÜKTEN DÜŞTÜ

Gaziantep Nurdağı’nda önceki akşam saatlerinde, İsmail G.’nin (23) kullandığı TIR, A.Ç.’nin (43) kullandığı otomobile arkadan çarptı. Savrulan TIR, viyadükten düştü. TIR’daki Ahmet B. (64) ve Mehmet G. (37) öldü. Yaralılar İsmail G., G.B. (60) ile A.Ç. ve R.D. (31) hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü İsmail G. de kurtarılamadı.

2 GENCİN ACI ÖLÜMÜ

Antalya Kumluca’da ise yol ayrımındaki kontrolsüz kavşakta, önceki gün Hasan Aşkın (18) ve Bekir Sarpdağ’ın (17) bulunduğu 07 CKZ 938 plakalı motosiklet ile Kumluca Belediyesi’ne ait çöp kamyonu çarpıştı. Bordür taşına başlarını çarpan Aşkın ve Sarpdağ yaşamını yitirdi.

OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI

Çanakkale’de ise dün Biga-Bandırma yolu üzerinde 06 BA 4644 ve 26 GR 669 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada E.K. (69) ile N.Y. (73) olay yerinde hayatını kaybetti. A.Ö. (26) ve B.K.Ö.’nün tedavisi sürerken E.Y. (76) hastanede yaşamını yitirdi.

Diyarbakır-Silvan karayolu kırsal Bağdere Mahallesi mevkisinde de C.T. yönetimindeki 21 AGY 605 plakalı yolcu minibüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan minibüs şoförü ile 18 kişi hastaneye kaldırıldı.

Malatya-Kayseri karayolunda da otomobilin karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı. Kilis-Gaziantep karayolunda ise A.B.’nin kullandığı işçi servisi, V.K. yönetimindeki otomobil ve M.F.U. kontrolündeki hafif ticari araç çarpıştı. 8 kişi yaralandı.