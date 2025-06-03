Trafikte bu sürücülere dikkat! Yapay zekalı 'joker' operasyonu

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Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırdığı kadar tehlike sinyalleri de vermeye başladı. Yapay zekayı kullanan ilk suç örgütü çökertildi. İstanbul Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) tarafından başlatılan çalışma sonucunda sahtecilik ortaya çıktı. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ operasyonun detaylarını anlattı.

YAPAY ZEKALI 'JOKEY' OPERASYONU

Yapay zekayı kullanan suç örgütüne ilk operasyon olduğunu belirten CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ "Sahte pasaport ve kimlikler üretiliyor. O kadar kusursuz işçilik yapıyorlar ki piyasada satıyorlar" ifadelerini kullanarak sözlerine şöyle devam etti;

"SRC denilen bir belge var. Bu belgeyi almadan ticari araçla hiç bir faaliyet yapamazsınız. Bu suç örgütü yapay zekayı kullanarak insanlara sahte biyometrik fotoğraf yaptığı, Joker adı verilen asıl sınava girecek olan kişiler yerine başkalarının girdiği ve bunun içinde özel bir düzenek yaptığı tespit edildi.

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SRC sınavını geçemeyenler ticari olarak şoförlük yapamıyor. Devreye yapay zekayı kullanan çete giriyor. Karşılığında 80 bin lira para istiyorlar. Bu çete operasyonla tespit edildi. Göz, alın ve burun yapısını alıp joker olarak sınava girecek kişinin fotoğrafına yapıştırıyor. Kimlikte oluşturup sürücü kursuna gidiyor. Sürücü kurslarının birçoğunda kullanılan yüz tanıma sistemleri, yüzde 66 eşleşme oranını geçerli kabul ettiğinden dolayı yapay zekayla üretilen sahte yüzleri gerçek kişi olarak tanıdı. Bu sayede çete üyeleri sınavlara girerek başarı belgelerini aldılar. Bu sistem sayesinde 5 kişinin yerine sınava girildiği tespit edildi.

Ekipler tamda sınav sırasında bu jokerleri suç üstü yakaladı. İstanbul Jandarma ekipleri, Bahçelievler’deki bir sürücü kursuna düzenledikleri baskında sınav esnasında sahte kimlik ve düzeneğe sahip 5 “joker”i suçüstü yakaladı.

Geriye dönük çalışmalar ve incelemeler başladı. Bu sayının daha da artması bekleniyor. Bu kişilerin bir an önce tespit edilip sahte SRC belgelerinin ellerinden alınması gerekiyor. Bu kişiler yollarda adeta canlı bomba gibi dolaşıyor"