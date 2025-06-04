Trafikte bayram önlemleri

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- AĞIR TAŞITLARA YASAK: İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında, bugün saat 16.00’dan cuma günü saat 11.00’e kadar Anadolu, Kuzey Marmara, D-100 ve D-200’ün de aralarında olduğu bazı otoyol ve kara yollarında kamyon, çekici ve tankerlerin seyirlerine izin verilmeyeceğini, bu araçların farklı güzergâhlara yönlendirileceğini açıkladı.

- OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da bayram süresince artan trafik yoğunluğuna karşı sorumluluklarındaki 68 bin 620 kilometrelik yol ağında 7 gün 24 saat görev başında olacaklarını belirtti ve önlemleri şöyle sıraladı: “Özellikle Ankara-Kırıkkale, İstanbul-İzmit, Eskişehir-Bursa, Afyon-Kütahya, Denizli-Muğla, Uşak-İzmir, Trabzon-Rize, Akçay-Balıkesir, Aydın-Kuşadası, Elazığ-Malatya, Elazığ-Diyarbakır ve Adana-Osmaniye gibi yoğun trafik beklenen güzergahlarda ekiplerimiz ekstra teyakkuzda olacak. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işletmesindeki otoyollardan ve Fatih Sultan Mehmet ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişler ücretsiz.

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Abdulkadir Uraloğlu

- RAYLI SİSTEM BEDAVA: İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hatları; Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek.

- 16 BİN OTOBÜS SEFERİ DENETLENDİ: 20 Mayıs-1 Haziran arasında fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak 499 işletmenin yaklaşık 16 bin otobüs seferini denetledik. Kurallara uymayan otobüs işletmecilerine yaklaşık 11 milyon liralık idari işlem uyguladık.

- 10 BİN 866 KİŞİLİK KAPASİTE ARTIŞI: 5, 8 ve 9 Haziran günlerinde hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde 10 bin 866 kişilik kapasite artışı sağladık. Kurban Bayramı’nda güvenli bir hava yolu ulaşımı için de hazırlıkları yaptık.”

CEZAEVLERİNDE AÇIK GÖRÜŞ 9-15 HAZİRAN ARASI

- Kurban Bayramı dolayısıyla 9-15 Haziran tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacak. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre açık görüşler yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak, her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek. Ayrıca hazırlanan program koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılacak. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.