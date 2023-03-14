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Trafikte akılalmaz kavga! Tartıştığı sürücünün aracına çarptı

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#Gaziosmanpaşa#Kavga#İstanbul
Trafikte akılalmaz kavga Tartıştığı sürücünün aracına çarptı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 10:08

Gaziosmanpaşa'da tartıştığı sürücüye sopa ile saldırdı ardından da otomobiline binerek sürücünün aracına çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 10 Mart Cuma günü sabah saatlerinde Yeni Mahalle Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü, cadde üzerinde seyir halindeki başka bir otomobilin önünü aracıyla kesti. İki sürücü, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Otomobilin önünü kesen sürücü, diğer sürücüye sopayla saldırdı. Çevredekiler araya girerek olaya müdahale etti. Kısa bir süre sonra otomobiline binen sürücü, tartıştığı kişinin otomobiline çarptı.

Trafikte akılalmaz kavga Tartıştığı sürücünün aracına çarptı

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde sopa olan kişiye çevredekilerin müdahale ettiği, daha sonra sürücünün elindeki sopayı tartıştığı kişiye fırlattığı görülüyor. Sürücünün daha sonra ise, otomobiline binerek tartıştığı sürücünün otomobiline çarptığı kameraya yansıyor.

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Trafikte akılalmaz kavga Tartıştığı sürücünün aracına çarptı

Trafikte akılalmaz kavga Tartıştığı sürücünün aracına çarptı

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#Gaziosmanpaşa#Kavga#İstanbul

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