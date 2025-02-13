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Trafikte acı olay... Otomobille seyir halindeyken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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#Gaziantep#Trafik#Kaza
Trafikte acı olay... Otomobille seyir halindeyken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 09:37

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren Hüseyin Durmaz (67), yaşamını yitirdi.

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Kaza, dün akşam saatlerinde İslahiye'ye bağlı Sulumağara Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Üzüm bağından evine dönen Hüseyin Durmaz, 27 SP 689 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Bu sırasında Durmaz'ın otomobili, kontrolden çıkıp yol kenarındaki taşlara çarparak durdu. Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi geçirdiği saptanan Durmaz'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Trafikte acı olay... Otomobille seyir halindeyken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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#Gaziantep#Trafik#Kaza

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