Trafik ve düğün magandalarına ağır ceza! Makas atan, drift yapan, havaya ateş açan yandı

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Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan 10’uncu yargı paketi, günlük hayatı etkileyen başta trafik suçları olmak üzere çok sayıda alanda önemli düzenlemeler içeriyor. İşte sadece bazıları:

DÜĞÜNDE ATEŞE 10 YIL: Düğün, nişan, asker uğurlamasında ateş edilmesine 10 yıla kadar hapis cezası getiriliyor. Bu suçun 6 aydan 3 yıla kadar hapis olan cezası 1 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis şeklinde artırılıyor. Meskûn mahalde silahla ateş etme suçunun 6 ay ila 3 yıl arasındaki cezası, 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis şeklinde düzenleniyor. Kurusıkı ile yerleşim yerinde ateş edilmesine 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

TRAFİKTE YOL KESME 3 YIL: Trafikte yol kesme suçu müstakil suç olarak TCK’ya girecek. Bu suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bir yıl ehliyetin geri alınması cezası uygulanacak.

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MAKAS ATMAYA 50 BİN TL: Trafikte makas atmanın 9 bin 267 lira olan cezası beş kat artırılarak 50 bin liraya çıkacak, ehliyete bir yıl el konulacak.

DRİFTE 80 BİN TL: Drift atanlara verilen 46 bin 392 lira para cezası 80 bin lira para cezasına, 60 gün ehliyeti geri alma cezası bir yıl ehliyeti geri alma cezasına yükseltildi. Ehliyetsiz araç kullanmanın 18 bin 677 lira olan cezası 40 bin liraya çıkarılıyor. Alkollü araç kullanma cezası 9 bin 267 liradan 50 bin lira para cezası ve bir yıl ehliyeti geri alma şeklinde artırılacak. Alkollü araç kullanma suçunun 3 aydan 2 yıla kadar hapis olan cezası da 6 aydan 2 yıla kadar hapis olarak uygulanacak ve alt sınırı bir kat artacak. Uyuşturucu etkisi altında araç kullanmanın mevcut 47 bin 842 lira, beş yıl ehliyeti geri alma cezası, 100 bin lira para cezası ve 5 yıl ehliyeti geri alma şeklinde uygulanacak.

ISRARLI ARAÇ TAKİBİ DE SUÇ: Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına karışıp zaruret dışında olay yerini terk etme de TCK’da ilk kez müstakil suç olarak düzenleniyor. Ölümlü yaralamalı trafik kazası sonrası olay yerini terk eden şüpheliye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilirken, sürücü belgesi iki yıl geri alınacak. Maddi hasarlı olaylarda kaza yerini tek etmeye ise 4 bin 512 lira yerine 10 bin lira ceza verilecek. Saldırı amacıyla bir aracı ısrarlı takip veya araçtan inme de suç olacak. Şüpheliye idari para cezası uygulanacak, bir yıl ehliyeti geri alınacak.

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RUHSATSIZ TÜFEĞE 30 BİN LİRA: Ruhsatsız tüfek bulunduran veya taşıyanlara verilen 6 bin 531 TL’lik ceza 30 bin TL’ye çıkarılacak. Tüfeğin mülkiyeti kamuya geçirilecek. İzinsiz kurusıkı taşıma cezası da 11 bin 977 liradan 20 bin liraya çıkarılıyor.

AMBULANSA YOL VERMEME 20 BİN LİRA: Ambulans, itfaiye ve polis aracına yol vermemenin 993 lira olan cezası 20 bin liraya yükseltiliyor.

HAKSIZ TAHRİKTE İNDİRİM DÜŞÜYOR

Yargı paketi taslağında başta kadın cinayetleri olmak üzere toplumda infial uyandıran, kamu vicdanını yaralayan ve cezasızlık algısına neden olan “haksız tahrik” uygulaması da değiştiriliyor. Mahkeme, sanıklara haksız tahrik ve teşebbüs hallerinde daha az indirim uygulayarak, daha fazla ceza verecek. Yaralama suçunun cezası yüzde 50 artırılıyor.

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KADIN CİNAYETLERİ

Kadın cinayetlerinde sıklıkla “otomatik uygulandığı” eleştirisine yol açan “haksız tahrik”le hâkim, sanığın “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezasını 18-24 yıla indirebiliyordu. Taslakla, haksız tahrik uygulanması halinde, “ağırlaştırılmış müebbet” cezası artık 22 ila 30 yıla indirilebilecek. “Müebbet hapis”te haksız tahrik uygulamasıyla 12-18 yıl hapse indiriliyordu. Taslakla “müebbet hapis” cezası da haksız tahrikle artık 16 ila 22 yıl arası hapis şeklinde uygulanacak.