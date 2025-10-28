Trafik teklifi ertelendi

Haberin Devamı

Genel Kurul’da iki hafta önce görüşülmesine başlanan teklifinin geneli üzerinde konuşmalar tamamlanmış ve maddeleri üzerinde görüşmeye geçilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da AK Parti grubunun basına kapalı toplantısında teklifle ilgili ayrıntıları değerlendirmiş ve milletvekillerinin sorularını yanıtlamıştı. Bazı milletvekillerinin, özellikle ceza sınırlarıyla ilgili eleştiriler ve tabandan gelen tepkiler nedeniyle itirazları oldu. Parti yönetimindeki değerlendirme sonucunda 36 maddelik teklifin Genel Kurul’da görüşülmesine ara verildi. Meclis Genel Kurul’da geçen hafta turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren torba teklifin görüşmelerine başlandı.

HIZ SINIRLARI DEĞERLENDİRİLİYOR

AK Parti grubu, trafik teklifinde özellikle hız baremleriyle ilgili maddeyi yeniden değerlendiriyor. Hız baremi ve radar kullanımıyla ilgili maddelerin bu tekliften çıkarılabileceği öğrenildi. AK Parti milletvekilleri ayrıca Belediyeler Yasası’nda değişiklik teklifi hazırlıyor. Bu kapsamda karayollarında Elektronik Denetleme Sistemi’nin (EDS) belediyelere devredilmesi tartışılıyor. Trafik teklifinde olası değişikliklerin de belediyeler teklifiyle eşgüdümlü ele alınacağı ve hız cezaları ile EDS kullanımına ilişkin konuların belediye mevzuatına taşınabileceği belirtildi. Her iki çalışma tamamlandıktan sonra trafik teklifinin bütçe görüşmelerinin ardından Meclis Genel Kurul’da yeniden gündeme alınması bekleniyor.