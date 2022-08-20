Trafik polisinin yaralandığı kaza anı kamerada

Haberin Devamı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana gelen kazada, B.Ç. idaresindeki 34 CLL 948 plakalı Hyundai marka kamyonetin kasasında bulunan mermerler, seyir halindeyken yola düştü. Mermerler, o esnada motosikletiyle seyir halinde olan trafik polisi S.G.’ye isabet etti. Yola savrulan motosikletli trafik polisi S.G. yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis S.G.’yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Hastaneden taburcu olan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.



KAZA ANI KAMERADA



Öte yandan polis memurunun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yola mermerlerin döküldüğü ve trafik polisinin motosikletiyle birlikte yola savrulduğu görünüyor.