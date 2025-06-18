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Trafik polisinin merhameti kalpleri ısıttı | Valilik görüntüleri paylaştı: Yürekten alkışlıyoruz

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#Trafik Polisi#Merhamet#Erzincan
Trafik polisinin merhameti kalpleri ısıttı | Valilik görüntüleri paylaştı: Yürekten alkışlıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 09:43

Erzincan’da susuzluktan bitkin düşen güvercine trafik polisi yardım elini uzattı. Güvercine su içiren trafik polisi merhametiyle yürekleri ısıttı.

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Erzincan merkezde hastanenin bulunduğu cadde üzerinde hatalı park ihbarına giden trafik polisi ekip otosunu park ettikten sonra ilginç bir anla karşılaştı. Park halindeki otomobilin üzerine susuzluktan bitkin düşen bir güvercin kondu. Güvercine kayıtsız kalamayan trafik polisi pet şişedeki suyunu çıkararak kuşa su içirdi. Yürekleri ısıtan bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Trafik polisinin merhameti kalpleri ısıttı | Valilik görüntüleri paylaştı: Yürekten alkışlıyoruz

Erzincan Valiliği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Bir damla suyla bir yüreğe dokunan polisimiz, Erzincan'ın merhametini vicdanını temsil ediyor. Sadece güvenliği değil, hayatı da koruyan bu güzel insanı, polisimizi yürekten alkışlıyoruz." notunu bıraktı.
Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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Trafik polisinin merhameti kalpleri ısıttı | Valilik görüntüleri paylaştı: Yürekten alkışlıyoruz

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#Trafik Polisi#Merhamet#Erzincan

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