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Trafik polisinden film gibi yakalama operasyonu! Yoldan geçen motosikleti durdurup şüpheliyi böyle yakaladı

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#Polis#Motosiklet#Kadıköy
Trafik polisinden film gibi yakalama operasyonu Yoldan geçen motosikleti durdurup şüpheliyi böyle yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 12:07

Kadıköy Göztepe'de muhtar olduğunu belirten bir şüpheli iddiaya göre tartıştığı sürücüye silah göstererek kaçtı. Tartışmanın ardından sürücü, durumu trafik polisine bildirdi. Trafik polisi ise yoldan geçen bir motosikletliyi durdurdu, arkasına binerek kaçan şüpheliyi yakaladı.

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Göztepe'de meydana gelen olayda, muhtar olduğunu iddia eden şüpheli, bir sürücü ile trafikte tartıştı. Tartışmanın ardından muhtar uzaklaşırken diğer sürücü durumu trafik polisine bildirdi. Trafik polisi uzaklaşan şüpheliyi yakalamak için yoldan geçen motosikletli

Trafik polisinden film gibi yakalama operasyonu Yoldan geçen motosikleti durdurup şüpheliyi böyle yakaladı

Ömer Uğur'u durdurdu. Uğur'un arkasına binen trafik polisi , şüpheli aracın takibini istedi. Ömer Uğur araca yakalayarak yolunu kesti. Motosikletten inen trafik polisi, şüpheli yakaladı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Trafik polisinden film gibi yakalama operasyonu Yoldan geçen motosikleti durdurup şüpheliyi böyle yakaladı

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#Polis#Motosiklet#Kadıköy

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