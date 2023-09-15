Trafik polisinden film gibi yakalama operasyonu! Yoldan geçen motosikleti durdurup şüpheliyi böyle yakaladı

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Göztepe'de meydana gelen olayda, muhtar olduğunu iddia eden şüpheli, bir sürücü ile trafikte tartıştı. Tartışmanın ardından muhtar uzaklaşırken diğer sürücü durumu trafik polisine bildirdi. Trafik polisi uzaklaşan şüpheliyi yakalamak için yoldan geçen motosikletli

Ömer Uğur'u durdurdu. Uğur'un arkasına binen trafik polisi , şüpheli aracın takibini istedi. Ömer Uğur araca yakalayarak yolunu kesti. Motosikletten inen trafik polisi, şüpheli yakaladı. O anlar kask kamerasına yansıdı.