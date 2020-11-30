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EDİRNE (AA)
Haber Giriş: 30.11.2020 - 12:07 | Son Güncelleme:

Trafik polisi fark etti! 'Pes' dedirten oyun...

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Edirne'de radara yakalanmamak için plaka rakam grubu bantla değiştirilen motosikletin sürücüsüne para cezası uygulandı.

Edirne'de radardan kaçmak için motosiklet plakasını ‘bantla’ değiştiren sürücü yakalandı. Talatpaşa Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, bir motosikleti durdurdu

Plakaya dikkatli bakan bir trafik polisi, rakam grubuyla oynandığını fark etti.

Radar ve elektronik denetleme sistemine yakalanmamak için "976" yazan plaka rakam grubunun siyah bant yapıştırılarak 878 şekline dönüştürüldüğü görüldü.

Sürücü U.B'ye "Plakanın farklı okunmasını sağlama" suçundan 505 lira ceza uygulandı.

Trafik polisi fark etti Pes dedirten oyun...


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