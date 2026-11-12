Trafik nefes aldı

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Ben de bu yoğunluğu yerinde görmek için sabah saatlerinde tramvaya binmiş, ardından otobüsle aynı güzergâhı denemiştim. Muratpaşa istasyonunda dolan tramvayda yolculuk ilerledikçe istasyonlarda bekleyen katılımcıların sayısı artmış, COP31 alanına ulaşmam yaklaşık 1.5 saati bulmuştu. Otobüsle yaptığım yolculukta ise özellikle Aksu’dan sonra trafik neredeyse durma noktasına gelmişti.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Aradan geçen sürede yaşanan bu tabloya karşı Antalya Valiliği yeni bir tedbir aldı. Valilikten yapılan açıklamada, özellikle etkinlik alanına ulaşım sağlayan ana güzergâhlarda ve D-400 Karayolu’nda oluşan trafik yoğunluğunun azaltılması, kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla kamu personeline yönelik idari izin kararı alındığı duyuruldu.

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7 İLÇEDE 2 GÜN İDARİ İZİN

Karar kapsamında Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Manavgat ve Serik ilçelerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayıldı. Kritik görevlerde bulunan personel ile kurumların belirleyeceği nöbetçi personelin görevlerine devam edeceği, adli ve askeri kuruluşların ise uygulama dışında tutulduğu belirtildi. Alınan kararın ardından konferans alanına ulaşımda bu kez çok daha farklı bir tabloyla karşılaştım. Tramvaylarda yaşanan yığılma ortadan kalktı. Hem tramvay hem de otobüs hatlarında belirgin bir rahatlama yaşandı. Duraklarda, istasyonlarda bekleme süreleri büyük ölçüde kısalırken, araçlara binmek için yaşanan yoğunluk da azaldı. İlk günlerde yaklaşık 2 saati bulan tramvay yolculuğu, bu kez makul bir süreye indi. Otobüsle ulaşımda da önceki günlerde yaşanan trafik kaynaklı aksamalar büyük ölçüde geride kaldı.