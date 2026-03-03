×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Trafik magandasının saldırısı yanına kalmadı: 180 bin lira ceza, 2 ay ehliyete el koyma

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Magandası#Ceza#Bursa
Trafik magandasının saldırısı yanına kalmadı: 180 bin lira ceza, 2 ay ehliyete el koyma
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2026 09:14

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde minibüs sürücüsü, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı sürücünün otomobilinin camını kırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, minibüs sürücüsüne 180 bin lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Haberin Devamı

Osmangazi ilçesinde dün trafikte yol verme meselesi yüzünden minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine minibüs sürücüsü, aracından inip otomobilin camını kırdı.

Trafik magandasının saldırısı yanına kalmadı: 180 bin lira ceza, 2 ay ehliyete el koyma

Otomobilde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alınan görüntüler, sanal medyada paylaşılınca polis ekipleri çalışma başlattı.

Trafik magandasının saldırısı yanına kalmadı: 180 bin lira ceza, 2 ay ehliyete el koyma

Kimliği belirlenen minibüs sürücüsüne toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, minibüsü de trafikten menedildi.

Haberin Devamı

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Trafik magandasının saldırısı yanına kalmadı: 180 bin lira ceza, 2 ay ehliyete el koyma

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Magandası#Ceza#Bursa

BAKMADAN GEÇME!