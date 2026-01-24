×
Gündem Haberleri

Trafik magandasına 7 yıl 9 ay hapis

Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 07:00

İSTANBUL Pendik’te, 8 Şubat 2025’te meydana gelen olayda, motokurye Fatih Ferah ile otomobil sürücüsü Vedat Kızıl arasında trafikte tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine motokurye Fatih Ferah, otomobilin sağ aynasını kırdı. Otomobil sürücüsü Vedat Kızıl da, aracıyla çarptığı motokurye Fatih Ferah’ı park halindeki çekici ile kendi aracı arasında sıkıştırdı. Hastaneye kaldırılan motokurye Fatih Ferah’ın kaburga kemiğinde 9 kırık olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Kızıl tutuklandı. Kızıl hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘ÇOK ÜZGÜNÜM’

Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, geçtiğimiz gün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Vedat Kızıl, müşteki Fatih Ferah ve taraf avukatları katıldı. Sanık Vedat Kızıl, “İddia edilen suçu işlemedim. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim. Yaşanan olay için çok üzgünüm” dedi. Fatih Ferah ise sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Vedat Kızıl’ı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

