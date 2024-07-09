×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Trafik magandası yumrukla kamyonetin camını kırdı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Kamyon#Trafik
Trafik magandası yumrukla kamyonetin camını kırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 16:18

Adana’da trafikte sürücüler arasında çıkan tartışmada bir kişi, kamyonetin kapalı camını yumruk atarak kırdı. Yaşananlar, cep telefonuyla kayda alındı.

Haberin Devamı

Olay, saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sefa Özler Caddesi’nde meydana geldi. Trafikte hafif ticari araç sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hafif ticari araçtaki kişiler inip, kamyonetin yanına geldi. Bu sırada kamyonet sürücüsü, kendisini korumak için camı kapattı. Gruptaki bir kişi, camı yumruk atarak kırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle grup uzaklaştırıldı. Yaşanan o anlar bir, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Kamyon#Trafik

BAKMADAN GEÇME!