Trafik magandası tartıştığı sürücünün önünü kesti: Kafanı keserim

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Olay, Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir sürücü, yan şeride taştığını öne sürdüğü başka bir sürücüyü korna çalarak uyardı.

Uyarıya öfkelenen sürücü, otomobiliyle diğer aracın önünü keserek durdurdu. Araçtan inen sürücü ile diğer sürücü arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında sürücünün, "Neden artislik yapıyorsun? Derdin ne? Canım burnumda, senin kafanı keserim" diyerek tehditte bulunduğu duyuldu.

Araçta yolcu olarak bulunan bir kadın ise sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı.