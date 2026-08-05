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Trafik magandası tartıştığı sürücünün önünü kesti: Kafanı keserim

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#İstanbul#Eyüpsultan#Sürücü
Trafik magandası tartıştığı sürücünün önünü kesti: Kafanı keserim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 20:08

İstanbul Eyüpsultan'da iddiaya göre korna çalınmasına sinirlenen sürücü otomobiliyle diğer aracın önünü kesti. Araçtan inen saldırganın sürücüyü "Canım burnumda, kafanı keserim" diyerek tehdit ettiği anlar araç içi kamerasına yansıdı. Saldırgan sürücü otomobildeki kadın yolcu tarafından sakinleştirildi.

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Olay, Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir sürücü, yan şeride taştığını öne sürdüğü başka bir sürücüyü korna çalarak uyardı.

Uyarıya öfkelenen sürücü, otomobiliyle diğer aracın önünü keserek durdurdu. Araçtan inen sürücü ile diğer sürücü arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında sürücünün, "Neden artislik yapıyorsun? Derdin ne? Canım burnumda, senin kafanı keserim" diyerek tehditte bulunduğu duyuldu.

Araçta yolcu olarak bulunan bir kadın ise sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı.

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#İstanbul#Eyüpsultan#Sürücü

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