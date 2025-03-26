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Trafik magandası, tartıştığı motosikletliyi silah çekip tehdit etti! O anlar böyle görüntülendi

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Magandası#Silahlı Tehdit#Bayrampaşa
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 10:25

İstanbul Bayrampaşa'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü önce emniyet şeridinde sıkıştırdı ardından silah çekip tehdit etti. O anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde O-3 yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde ilerleyen 34 HUZ 470 plakalı aracın sürücüsü aynı istikamette ilerleyen motosiklet sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü, emniyet şeridinde ilerleyen motosikletliyi otomobiliyle sıkıştırdı. Düşme tehlikesi geçiren motosiklet sürücüsü ve yolcusu, otomobilin önünü keserek durdurdu.

Trafik magandası, tartıştığı motosikletliyi silah çekip tehdit etti O anlar böyle görüntülendi

Tarafların tartışması devam ederken otomobil sürücüsü silahını çekerek motosiklet sürücüsünü tehdit etti. Tartışma bir süre daha devam ederken başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Trafik magandası, tartıştığı motosikletliyi silah çekip tehdit etti O anlar böyle görüntülendi

 

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#Trafik Magandası#Silahlı Tehdit#Bayrampaşa

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