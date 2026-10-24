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Trafik magandası! Tartıştığı kadın sürücünün aracının camını yumrukladı

Güncelleme Tarihi:

#Yol Verme Kavgası#Ümraniye#Tartışma
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 22:33

Ümraniye’de trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada aracından inen kişi, kadın sürücünün otomobilinin camını yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, saat 20.00 sıralarında Cemil Meriç Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, İstiklal Caddesi'nde seyreden iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından aracından inen sürücü, kadın sürücünün kullandığı otomobilin camını yumrukladı. Çevredekilerin araya girmesiyle kadın sürücünün aracından uzaklaştırılan diğer sürücü, hakaret etmeye devam etti. O anlar, kadın sürücünün yanında bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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#Yol Verme Kavgası#Ümraniye#Tartışma

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