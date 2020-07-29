Trafik magandası korku saçtı! Görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı

İzmir Kaynaklar'da, onlarca aracın seyir halinde olduğu çevre yolunda otomobilinin camı açan kimliği belirsiz sürücü, tabancasını çıkardı. Çevresindekileri hiçe sayan ve trafiği tehlikeye atan sürücü, defalarca havaya ateş açtı. Sürücü daha sonra yoluna devam ederken, sosyal medyada da paylaşılan görüntü tepki çekti.