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GeriGündem Trafik magandası korku saçtı! Görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı
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Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2020 - 18:14,Son Güncelleme:

Trafik magandası korku saçtı! Görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı

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İzmir'de aracıyla seyir halinde olan sürücü camdan elini çıkararak silahıyla defalarca havaya ateş etti. Çevredekileri ve trafiği tehlikeye düşüren sürücüye, görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyada da tepki gösterildi.

İzmir Kaynaklar'da, onlarca aracın seyir halinde olduğu çevre yolunda otomobilinin camı açan kimliği belirsiz sürücü, tabancasını çıkardı. Çevresindekileri hiçe sayan ve trafiği tehlikeye atan sürücü, defalarca havaya ateş açtı. Sürücü daha sonra yoluna devam ederken, sosyal medyada da paylaşılan görüntü tepki çekti.

 

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