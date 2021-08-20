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Gündem
Mustafa ESEN/İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 20.08.2021 - 11:02 | Son Güncelleme:

Trafik magandası aileye dehşeti yaşattı! Otomobili tekmeledi

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Çekmeköy'de seyir halindayken ani manevralarla aracı otomobillerin önüne kıran TIR sürücüsü, çocukların da içinde bulunduğu bir otomobilde bulunan aileye dehşet dolu dakikalar yaşattı. TIR sürücüsü aracından inerek bir de otomobili tekmeledi.

Olay önceki gün Çekmeköy'den Pendik'e bağlanan D-020 bağlantı yolunda meydana geldi. Oğlunun doğum günü nedeniyle hediye almak için 2 çocuğunu da alarak otomobili ile yola çıkan Cemal Özbudak, D-020 bağlantı yolunda korku dolu dakikalar yaşadı. Cemal Özbudak, Sancaktepe Yenidoğan civarına geldiğinde bir anda en sağ şeritten önüne kıran TIR şoförünün yaptığı bu manevra nedeniyle zor anlar yaşadı.

TIR sürücüsünü korna çalarak uyaran Cemal Özbudak, TIR sürücüsünün bu hareketlerine devam etmesi nedeniyle cep telefonunu alarak görüntülemeye başladı. TIR sürücüsü, çocukların da içinde bulunduğu otomobilin önüne geçerek trafiği tehlikeye düşürdü. Bununla da yetinmeyen TIR sürücüsü, bir süre sonra yanındaki arkadaşı ile TIR'dan inerek otomobile tekme ile saldırdı.

Trafik magandası aileye dehşeti yaşattı Otomobili tekmeledi

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ

Olay sırasında otomobilde bulunan çocukların yaşadığı korku görüntülere yansıdı. Cemal Özbudak'ın kullandığı otomobil olay yerinden uzaklaşırken, TIR sürücüsü de hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği öğrenildi.

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