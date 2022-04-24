Trafik magandaları

THY’de tekniker olarak çalışan Hasan Şener, eşi ve çocuklarının içinde bulunduğu otomobille İstanbul Büyükçekmece’deki Hadımköy Yolu Caddesi’nde seyir halindeydi. Bu sırada Ercan Demir’le yol verme tartışmasına girdi. El kol hareketleriyle aralarında tartışırken Ercan Demir, Hasan Şener’in kullandığı otomobilin önüne direksiyonu kırarak ani bir fren yaptı. Hasan Şener aracını durduramayınca Ercan Demir’in kullandığı otomobile hafif şekilde çarptı.
Taraflar aşağı indi. Ercan Demir ve Yunushan Erdoğan, araçlarındaki hasar için Hasan Şener’den 2 bin lira istedi. Hasan Şener, tehlikeli manevra yaparak kazaya kendilerinin sebep olduğunu söyleyerek polis çağırmak istedi. Bu sırada aralarındaki tartışma tekrar alevlendi. Ercan Demir ve Yunushan Erdoğan, Hasan Şener’i eşi ve çocuğunun gözleri önünde yumruklayarak hastanelik edene kadar dövdü. Çevredekilerin araya girmesiyle Hasan Şener, saldırganların elinden kurtuldu. Çevredekiler, otomobillerine binerek kaçmak isteyen 2 kişiye “Ayıp, 2 kişi bir adama eşi ve çocuklarının yanında saldırıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi. ZORBALAR TUTUKLANDI
Demir ve Erdoğan, kendilerine müdahale eden vatandaşların “Ayrılmayın, polis çağırdık, plakanızı aldık” demelerine rağmen kaçtı. Hastaneye götürülerek tedavi edilen Hasan Şener ise saldırganlardan şikâyetçi oldu. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka bilgilerinden adreslerini belirlediği Demir ve Erdoğan’ı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. ‘Kasten yaralama’, ‘hakaret’ ve ‘trafik
güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından sorgulanan iki kişi tutuklandı.