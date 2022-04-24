Trafik magandaları

Haberin Devamı

THY’de tekniker olarak çalışan Hasan Şener, eşi ve çocuklarının içinde bulunduğu otomobille İstanbul Büyükçekmece’deki Hadımköy Yolu Caddesi’nde seyir halindeydi. Bu sırada Ercan Demir’le yol verme tartışmasına girdi. El kol hareketleriyle aralarında tartışırken Ercan Demir, Hasan Şener’in kullandığı otomobilin önüne direksiyonu kırarak ani bir fren yaptı. Hasan Şener aracını durduramayınca Ercan Demir’in kullandığı otomobile hafif şekilde çarptı.

Gözden Kaçmasın Yol verme kavgası cinayetle bitti Haberi görüntüle