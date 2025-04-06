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'Trafik kurallarına uyalım' Bakan Yerlikaya'dan aşırı hız uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik#Trafik Kuralları#Hız Denetimi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 08:44

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen “aşırı hız” kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için; hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle, gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz.' açıklamasında bulundu.

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Bakan Yerlikaya'nın X üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekiplerimiz, gündüz 1.271; gece ise 601 ‘’radarla hız denetimlerini’’ sürdürüyor.

Unutmayalım: Ortalama hızdaki yalnızca %1’lik artış, ölümlü kaza riskini %4 oranında artırmaktadır.

Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen “aşırı hız” kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için; hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle, gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz.

Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili dönüşünde de güven içinde yuvalarımıza kavuşalım. Sevdiklerimizin yüreklerine ateş düşmesin.

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#Trafik#Trafik Kuralları#Hız Denetimi

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