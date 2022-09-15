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Trafik kuralını ihlal etti! Muhabiri tehdit etti

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#İstanbul#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 11:50

İstanbul’da polisin uygulama yaptığı sırada trafik kurallarını ihlal ettiği için cezai işlem uygulanan sürücü, uygulamayı görüntüleyen gazetecinin fotoğrafını çekerek tehditler savurup, aracı üzerine sürdü. Durumu fark eden polis ekipleri, şahsı uyarıp hakkında işlem başlattı.

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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) girişinde denetim noktası oluşturarak usulsüz çakar siren tertibatı kullanan, emniyet şeridini ihlal eden ve kurallara uymayan sürücülerin tespitine yönelik denetim yaptı. Denetimde, araçlar durdurularak tek tek kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

MUHABİRİ ÖNCE TEHDİT ETTİ, SONRA ARACI ÜZERİNE SÜRDÜ

Emniyet kemeri takmayan bir sürücü işlemler esnasında denetimde görüntü alan muhabiri engellemeye çalıştı. Cezai işlem uygulandıktan sonra muhabirin fotoğrafını çekerek tehditler savuran şahıs, bununla yetinmeyip aracını basın mensubunun üzerine sürdü. O anı gören trafik ekipleri, şahsı aracından indirerek tekrar cezai işlem uyguladı. Tehditler savuran sürücüye emniyet kemeri takmamaktan ve belge eksikliğinden toplam bin 400 TL ceza kesildi. Denetimler esnasında emniyet şeridini ihlalden üç kişiye ise bin 800’er TL para cezası kesildi.

Trafik kuralını ihlal etti Muhabiri tehdit etti

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DENETİM VERİLERİ YAYINLANDI

2022 yılında 1 Ocak ile 13 Eylül arası yapılan denetimlerde 7 bin 483 araç kontrol edilirken, 2461 adet usulsüz çakar kullanma, 44 adet geçiş üstünlüğü ihlali ve 37 adet trafikten men cezası uygulandı. Denetimlerin süreceği öğrenildi.

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#İstanbul#Trafik#Kaza

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