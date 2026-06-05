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Trafik kazasından sonra çıkan kavga kanlı bitti! 1 ölü, 2 yaralı var

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Sultangazi#Kanlı Kavga
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 01:01

 SULTANGAZİ'de meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, Baran Fakhani(25) hayatını kaybederken, yaralanan Hakim Fakhani(57) ve Barış Fakhani(34) 'nin tedavisi sürüyor. Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Olay, saat 08.00 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GG 502 plakalı araçta bulunan Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani, seyir halindeki başka bir otomobille çarpıştı. Kazanın ardından araçlardan inen taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Fakhani ailesi kaza yaptıkları araçtaki kişiler tarafından bıçak ve sopalarla saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Kavgada yaralanan baba Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik kazasından sonra çıkan kavga kanlı bitti 1 ölü, 2 yaralı var

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2 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Olayda 4 yerinden bıçaklanan Baran Fakhani yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yerinden bıçaklanan Barış Fakhani ile kafasından yaralandığı belirlenen baba Hakim Fakhani'nin ise tedavisi sürüyor. Öte yandan olayda hayatını kaybeden Baran Fakhani'nin 2 ay sonra evleneceği öğrenildi.

Trafik kazasından sonra çıkan kavga kanlı bitti 1 ölü, 2 yaralı var

KAVGA KAMERADA

Çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir şüphelinin bıçakla tartıştığı kişiye saldırdığı anlar yer aldı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Trafik kazasından sonra çıkan kavga kanlı bitti 1 ölü, 2 yaralı var

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#Trafik Kazası#Sultangazi#Kanlı Kavga

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